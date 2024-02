Polícia Militar recupera moto roubada e prende suspeito em Mossoró

Na manhã deste sábado (10), a equipe de Força Tática do 2 ° BPM, em deslocamento pela Av Presidente Dutra, em

Mossoró, visualizou um indivíduo em uma moto, que ao perceber a viatura tentou fugir.

Mais a frente, ele foi alcançado e abordado na rua Manoel Hemetério, momento em que foi constatado que o indivíduo estava em posse de cinco pedras de crack e ainda não soube informar de quem seria a moto. Foi confirmado que a moto estava com a ignição arrombada, no entanto ao conferir o sistema, não tinha registros sobre queixa de roubo ou furto do veículo.

Diante da falta de informação sobre a procedência da moto, o homem foi conduzido à Delegacia para maiores esclarecimentos. Na sequência o proprietário da motocicleta compareceu também à Delegacia e foi descoberto que a moto havia sido furtada de uma residência no Parque Universitário, ainda durante nesta madrugada. Diante dos fatos foi feito o procedimento de flagrante e o homem segue à disposição da justiça.