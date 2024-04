Polícia Militar recaptura foragido da justiça em Mossoró

Na noite do último sábado (13), policiais militares da equipe de Forca Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela região conhecida por Favela do Fio, em Mossoró, quando visualizaram um homem em atitude suspeita e realizaram uma abordagem.

O homem, identificado como Fabio Henrique Guedes, possuía dois mandados de prisão em seu desfavor, pelo crime de tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Em junho de 2021, Fábio Henrique foi preso pela PM quando recebia uma caixa com 12 quilos de maconha na Praça da Gazeta em Mossoró. Já em janeiro de 2014, Fábio foi preso novamente com outro indivíduo, acusado de tráfico de drogas na mesma rua onde foi preso no último sábado.

Diante dos fatos o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e apresentado a autoridade judiciária competente.