Polícia Militar prende suspeitos de praticarem roubos e apreende armamento na zona rural de Mossoró

Na noite deste domingo (28), Policiais Militares do 12º BPM, por meio da ROCAM, receberam informações via COPOM que haviam três homens suspeitos, possivelmente armados, realizando assaltos nas proximidades do Sítio Pau da Légua, localizado as margens da Br 110, cerca de 20km da cidade de Upanema, e, no momento da ocorrência, estavam em uma casa de um morador da região.

Imediatamente, as guarnições, com apoio da viatura da CIPAM, se deslocaram até a área indicada, onde foi localizado os três suspeitos na residência. Os homens tem 47, 34 e 26 anos de idade.

Foi realizada a abordagem, e ao serem interrogados sobre o armamento, confessaram que tinham escondido no matagal nos arredores do sítio. Os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.