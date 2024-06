Polícia Militar prende mulher suspeita de tráfico de drogas no Dom Jaime Câmara em Mossoró

Uma ação conjunta das viaturas do fiscal de operações do 12º Batalhão no comando do sargento Renixon e da ROCAM, na tarde desta quinta feira, 27, resultou em apreensão de droga e prisão de uma mulher suspeita de tráfico de entorpecentes.

De acordo com o sargento Renixon, os agentes observaram um suspeito saindo de uma residência de posse de dois celulares. A viatura do fiscal resolveu abordá-lo e o homem disse que um celular era dele, mas o outro era da dona da casa, a qual ele tinha acabado de sair.

Com apoio da Rocam, o fiscal foi até a residência e perguntado sobre o celular, a mulher disse que não era dela, o que levantou mais suspeitas. Foi realizada uma revista no imóvel e pra surpresa dos policiais foram encontradas 10 pedrinhas de crack embaladas e prontas para comercialização, além de uma munição de revolver, sacos plásticos e um coldre.

Diante dos fatos, a mulher grávida identificada como, Bruna Thais Buriti de Souza, 30 anos, foi levada à Delegacia de Narcóticos, onde foi autuada em flagrante no artigo 33 (Tráfico de droga) e encaminhada à Penitenciária Feminina Mário Negócio. Nesta sexta feira (28) ela deverá passar por audiência de custódia.

Com informações da Polícia Militar