Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais Militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) do 2° BPM realizavam patrulhamento no bairro Nova Betânia, em Mossoró, quando visualizaram dois suspeitos na calçada de uma residência.

Um deles estava de moto e ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga. Diante da ação suspeita, o outro homem, identificado como Adson Emerson Bezerra de Morais, vulgo “Macaquinho”, foi abordado.

Com ele foram encontrados papelotes de cocaína e uma certa quantia em dinheiro. Questionado se a residência seria de sua propriedade, Adson Emerson Bezerra informou que sim e permitiu a entrada dos policias em sua casa.

No imóvel, os militares encontraram mais drogas (maconha e cocaína) além de material utilizado para embalar os entorpecentes, e uma balança de precisão. Fatos que caracterizam um possível ponto de venda de drogas.

No total foram apreendidos 87 gramas de cocaína, 50,8 gramas de maconha, dois papelotes de cocaína e uma balança de precisão. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.

Adson Emerson deverá ser autuado por trafico de drogas (artigo 33) e encaminhado ao sistema prisional.