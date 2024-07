Polícia Militar prende indivíduo em flagrante por tentativa de homicídio em Areia Branca

Na tarde deste sábado (27), a ROCAM em patrulhamento na cidade de Areia Branca, recebeu informações através de populares de uma tentativa de homicídio por arma branca nas proximidades do Cais.

Ao chegar no local, foi localizado a pessoa de A.F.M. de 27 anos, com manchas de sangue na roupas e nas mãos e chorando bastante, visivelmente alterado e possivelmente sob efeito de entorpecentes. No momento da abordagem, o elemento confessou o crime.

A vítima, um homem de 50 anos, já havia sido socorrido pelos cidadãos e levado até o Hospital Tarcísio Maia na cidade de Mossoró.

O infrator foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil para adoção dos procedimentos cabíveis.