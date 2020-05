Polícia Militar prende homem suspeito de estuprar idosa em Mossoró

Nesse domingo (10), policiais militares do 12° Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de um homem suspeito de estuprar uma idosa de 60 anos em Mossoró, região Oeste do Estado.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), o suspeito de 20 anos teria invadido a residência da idosa localizada no Conjunto Vingt Rosado no último sábado (09), quando teria amarrado a vítima e cometido o crime sexual.

Com as informações do suspeito, a Polícia Militar iniciou diligências ainda no sábado (09) findando apenas nesse domingo (10), com a prisão do suspeito de 20 anos de idade e natural do Município de Baraúnas.

Conforme os policiais, a prisão do suspeito contou com o trabalho de inteligência da Polícia Militar que localizou o indivíduo no Conjunto Geraldo Melo, em Mossoró, tendo sido autuado por crime de estupro de vulnerável por ter sido cometida contra pessoa que não podia oferecer resistência, podendo incorrer na pena de reclusão de 8 a 15 anos.

PM/ASSECOM/