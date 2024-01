Polícia Militar prende homem após roubo de veículo em Mossoró

Neste domingo (28), uma operação exitosa conduzida pelos Policiais Militares da Rádio Patrulha do 2º Batalhão, resultou na recuperação de uma motocicleta Bros 160, de cor vermelha, que havia sido roubada no bairro Abolição.

Após colher as informações necessárias, a equipe da Força Tática realizou diligências e conseguiu capturar suspeito que se encontrava com as mesmas vestimentas repassadas pelo Copom e de posse do relógio e do cordão de ouro da vítima.

Diante da situação de flagrância, o acusado foi conduzido a presença da autoridade policial competente na Delegacia de Plantão.