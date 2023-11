Polícia Militar prende dupla após assaltos em Mossoró

Na noite deste sábado (18) a equipe da ROCAM/PMRN em patrulhamento no bairro Santa Helena, se deparou com dois indivíduos em uma moto com atitudes suspeitas. Foi dada voz de parada aos ocupantes do veículo, que por sua vez, ignoraram e avançaram em direção a um terreno baldio, empreendendo fuga.

Foram realizadas buscas no terreno e de imediato, foi encontrada a moto que havia sido tomada de assalto minutos antes na rua Arthur Bernardes. A TV, também roubada, assim como 3 aparelhos celulares.

Um dos suspeitos, menor de idade, foi detido e portava um simulacro de arma de fogo. O outro infrator também foi capturado, em um terreno próximo ao local da fuga.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e apresentados a autoridade competente, que resolveu autuar somente o menor, pelo crime de Roubo (Art. 157 Do CP), já que não havia provas quanto a participação do outro indivíduo nos crimes.