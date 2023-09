Polícia Militar prende dois homens e recupera automóvel roubado na proximidades da cidade de Assú

PMRN

A Força Tática do 10° Batalhão com apoio da Rádio Patrulha, realizaram a prisão de dois homens que conduziam um veículo tipo Onix de cor branca pela BR-304, por volta das 5h50 da manhã do sábado (09).

A Central de Operações da Polícia Militar – COPOM, recebeu informações que o veículo havia sido furtado em Recife e estaria sendo monitorado desde o estado de Pernambuco.

Após receber o contato da Polícia Rodoviária Federal, os operadores do 190 acionaram as equipes do 10° Batalhão, que imediatamente iniciaram as buscas. O veículo foi visualizado na BR – 304, entre as cidades de Angicos e Assú, onde após acompanhamento tático, os condutores foram obrigados a parar.

Com o carro recuperado e os indivíduos presos, foi identificado que um dos ocupantes estava sendo procurado pela Polícia Civil, suspeito de participação em ações delituosas na cidade de Mossoró e em outros estados.

Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Macau para adoção dos procedimentos cabíveis.