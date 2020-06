Polícia Militar frustra tentativa de furto em agência bancária de Natal

PM/ASSECOM/REPÓRTER: CB GLAUCIA

Material apreendido em ação da PMRN

Na madrugada deste domingo (07), a ação rápida de equipes da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte frustrou uma tentativa de furto a uma agência bancária na zona norte de Natal.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), a central de atendimento recebeu uma informação de uma agente de segurança privada que a Central de Monitoramento, em Recife, teria constatado o acionamento do alarme da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na av. Tomás Landim, zona Norte de Natal.

Com a solicitação do apoio da Polícia Militar, os militares se deslocaram ao local, tendo sido surpreendidos com disparos de arma de fogo por parte dos criminosos. Com a injusta agressão atual, os policiais revidaram à ação criminosa, atingindo um dos criminosos.

Com o controle da situação no interior da agência bancária, os policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram uma incursão no estabelecimento bancário, capturando um dos suspeitos ferido, que foi socorrido ao Hospital Santa Catarina, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação policial, os militares conseguiram apreender três revólveres e quatro coletes balísticos, além de vários equipamentos utilizados para o arrombamento de caixas eletrônicos.

Todo material apreendido foi apresentado à Polícia Federal para a realização dos procedimentos legais e investigações necessárias do delito.