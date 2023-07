Polícia Militar forma 78 oficiais da área da Saúde

ASSECOM/RN

“Um marco importante para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte.” Assim, a governadora Fátima Bezerra classificou a conclusão do Estágio de Adaptação que marca a formação de 78 novos oficiais da área da Saúde que ingressarão na corporação. A solenidade foi realizada nesta sexta-feira (07), na Academia de Polícia Militar, depois de 20 anos sem a realização de concurso para oficiais de Saúde na PMRN.

Os oficiais ingressaram através de concurso realizado em janeiro de 2022, que contemplou 78 vagas para Oficiais de Saúde. A turma recebeu o nome de Francisco Edênio Rego Costa, homenagem póstuma ao Capitão da Polícia Militar, médico e corregedor do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern).

O estágio teve início em janeiro de 2023 e agora chega ao término, celebrando a preparação e capacitação dos profissionais. “Nós, que fazemos parte da Polícia Militar, esperávamos há muito tempo este momento”, afirmou o coronel Alarico Azevedo, comandante-geral da Polícia Militar do RN. Ele ressaltou a importância da solenidade depois de mais de 20 anos.

“Não são dois anos, não são 12 anos, são 20 anos de espera. Estamos formando hoje o grupamento, os oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar, que irão trabalhar em nosso Hospital da Polícia em Natal e em Mossoró. Eles estarão dando suporte a todo nosso efetivo da Polícia Militar e também à população do Rio Grande do Norte”, afirmou Coronel Alarico.

Do total de oficiais que concluíram o estágio, 30 são mulheres, o que representa 38% da turma. A inclusão é resultado da Lei de paridade de gênero aprovada pela Assembleia Legislativa em julho de 2021, garantindo a igualdade de acesso às vagas nos quadros funcionais da PMRN. A convocação de 290 praças em 2021, sendo 197 mulheres, reforçou o efetivo militar e contribuiu para aumentar a representatividade feminina na corporação.

As vagas destinadas aos novos oficiais da Saúde estão distribuídas de acordo com as necessidades da instituição, sendo 43 para médicos, 10 para dentistas, 07 para enfermeiros, 04 para farmacêuticos e 14 para outras especialidades, incluindo assistente social, nutricionista, psicólogos, fonoaudiólogo, biomédico, veterinário e fisioterapeuta.

A conclusão do estágio faz parte do processo de formação desses 78 oficiais, que agora estão aptos a integrar a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A presença desses profissionais da Saúde na corporação é de extrema importância para o atendimento e cuidado com a saúde dos policiais e da população em geral, fortalecendo a missão da PMRN de garantir a segurança e o bem-estar da sociedade. Com a adição desses novos oficiais, a Polícia Militar do RN dá mais um passo rumo à excelência em sua atuação.

Também participaram da solenidade o coronel Francisco Araújo, secretário da Segurança Pública e da Defesa Social; Antenor Roberto, procurador geral do Estado; Armeli Brennand, adjunta da Secretaria da Administração Penitenciária; Coronel Aviador Dan Marshal Freitas, representando a Força Aérea Brasileira; Capitão de Mar e Guerra Carlos Eduardo Felipe de Freitas, representando a Marinha do Brasil; Coronel Mendonça, subcomandante geral da PMRN; Coronel Ângelo Mário, ex-Comandante Geral da PM; Tenente Coronel Sérgio Luiz de Moura, comandante da Academia de Polícia, e deputado estadual Capitão Azevedo.