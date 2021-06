Polícia Militar do RN realizada solenidade para entrega de medalhas

Na manhã desta segunda-feira (28), a Polícia Militar do RN realizou solenidade para entrega de medalhas. O evento aconteceu no Salão Nobre do Quartel do Comando Geral da PMRN, em Natal, reunindo autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, 45 personalidades militares, civis, autoridades políticas, jurídicas e secretários de Estado que contribuíram e se destacaram no desempenho profissional e operacional no RN foram homenageadas. Na ocasião, a PMRN entregou 18 medalhas de mérito policial “Luiz Gonzaga” e 06 medalhas de mérito profissional denominadas “Coronel PM Bento Manoel de Medeiros”; o Corpo de Bombeiros Militar do RN entregou 16 medalhas de mérito “Bombeiro Militar Major Josias da Silva”; e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP-RN) entregou 05 medalhas de mérito “Pericial Dr Antônio Emereciano China”.

O comandante-geral da PMRN, coronel Alarico Azevedo, parabenizou a todosque foram agraciados, agradeceu aos convidados e ressaltou a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros. “Fico muito feliz em agraciar nossos irmãos do Corpo de Bombeiros que contribuíram nesses últimos anos com bons serviços prestados à população norte-rio-grandense. Parabenizo os homenageados e a todos que fazem parte dessa Corporação que salva vidas”, concluiu.

Além de todos os agraciados, a solenidade também contou com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro Júnior; do Secretário da Segurança Pública do RN (Sesed), coronel Francisco Canindé de Araújo; e do Secretário Adjunto da Sesed, Dr. Osmir Monte; e do Diretor do Itep, Dr. Marcos Brandão.

Assecom/PM