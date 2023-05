Polícia Militar do RN forma novos Soldados para reforçar o policiamento

SECOM/PMRN

Nesta quarta-feira (10/05/2023), a Polícia Militar do Rio Grande do Norte realizou uma solenidade para a formatura de 11 novos soldados que irão ingressar na corporação. O curso iniciou em 30 de junho de 2022 e durou cerca de 10 meses, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do RN (CFAPM).

Entre os novos soldados formados, 9 são homens e 2 mulheres, todos convocados pelo concurso de 2018. Durante o curso, foram ministradas disciplinas como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Gestão de Cultura Organizacional, Relações Interpessoais, Legislação, além das disciplinas técnicas, como abordagem policial, armamento e equipamento, instrução tática, entre outras.

A solenidade de formatura foi realizada no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Natal, e contou com a presença de diversas autoridades, além de familiares dos novos soldados. Durante o evento, o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Alarico, destacou a importância do trabalho realizado pelos novos policiais para garantir a segurança da população potiguar.

“Essa formatura é uma prova do comprometimento da Polícia Militar com a segurança pública do nosso estado. Os novos soldados que estão se formando hoje são profissionais qualificados e dedicados, prontos para cumprir sua missão de proteger a população e garantir a paz social”, afirmou o Comandante.

Após a solenidade, os novos soldados irão reforçar o policiamento na capital e interior do estado, contribuindo para a melhoria da segurança pública e para a proteção dos cidadãos do Rio Grande do Norte.