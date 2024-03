Polícia Militar conduz adolescente portando arma de fogo ilegal em Mossoró

Na manhã desta segunda-feira (04), uma guarnição do 12º BPM foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de perturbação de sossego no Bairro Papoco, em Mossoró. Durante o deslocamento, a equipe se deparou com um adolescente de 17 anos, em atitude suspeita e decidiram averiguar.

Ao avistar a guarnição, o suspeito correu e tentou se desfazer da arma de fogo, tentando jogar em cima de uma residência, porém ele foi alcançado e detido. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à Delegacia especializada de Atendimento ao Menor.