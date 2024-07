Polícia Militar com apoio da FICCO/Mossoró localiza veículo clonado e apreende coronha de arma de fogo

Na tarde deste sábado, 27, a Polícia Militar, através da Força Tática do 2° BPM, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Mossoró), localizou e apreendeu um veículo clonado na Rua Joaquim Nogueira da Costa, no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

A Força Tática do 2° BPM recebeu informações sobre o veículo suspeito e após diligências, conseguiu localizar o automóvel, um Renault Sandero, que foi identificado como clonado durante a operação conjunta das forças de segurança. Ao realizar a busca no interior do carro, os policiais encontraram a coronha de uma arma de fogo longa, indicando o possível envolvimento do veículo em atividades criminosas.