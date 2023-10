Polícia Militar apreende moto utilizada no acidente que vitimou criança em Mossoró

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta terça-feira, 3, a motocicleta envolvida no acidente que vitimou fatalmente o garoto Antony Luan Fernandes Guedes, 5 anos de idade. De acordo com a PM, o veículo foi encontrado no bairro Santo Antônio através de uma denúncia anônima.

ACIDENTE

Na tarde do último domingo, 1, o veículo estava sendo conduzido por um homem praticando direção perigosa, quando colidiu frontalmente com outra motocicleta, que resultou na morte de Antony Luan e deixando seu pai e o irmão feridos.

O acidente ocorreu na Rua Francisco Pascoal, bairro Santo Antônio. O motociclista responsável pelo acidente, evadiu-se do local e ainda não foi encontrado. Ele já foi identificado pela polícia e deverá ser indiciado por homicídio doloso, de acordo com o delegado Renato Oliveira.

Antony Luan foi sepultado na manhã desta terça, 3, sob clima de forte emoção.