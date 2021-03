Polícia Militar apreende armas de fogo com suspeito em Apodi/RN

Policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO) do município de Apodi se dirigiram até um imóvel localizado na rua Doutor Antônio Campos, a fim de verificar a identificação de pessoas desconhecidas e suspeitas naquele recinto.

Ao chegar no local, os militares encontraram um casal, o qual o homem, de 20 anos de idade, estava bastante nervoso e com a posse de dois revólveres calibre 38, ambos municiados. Ele afirmou ser morador da cidade de Areia Branca, natural de Mossoró e desempregado. Disse também estar residindo há cerca de um mês em Apodi e que andava armado pelo fato de possuir muitos inimigos onde morava anteriormente, tendo inclusive sofrido um tiro no pé, em um atentado há 4 meses.

O infrator recebeu voz de prisão e, em seguida, foi conduzido à Delegacia de Plantão.

PCRN/Ascom