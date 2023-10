Polícia Militar apreende adolescente por porte ilegal de arma de fogo em Pau dos Ferros

Na noite desta terça-feira (03), Policiais Militares do 7º BPM foram informados via COPOM que um homem estava realizando disparos de arma de fogo no bairro Paraíso, na cidade de Pau dos Ferros/RN.

Imediatamente as guarnições se deslocaram até o local indicado e ao chegar, populares informaram que as características do suspeito.

As guarnições passaram a realizar as diligências e, ao avistar um indivíduo com as características informadas, durante a revista pessoal e no local, encontraram uma arma de fogo calibre 38 e munições.

Sendo o infrator menor de idade, foi realizado a sua apreensão e a sua condução à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais necessários.