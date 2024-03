Polícia fez investigação minuciosa em mais de 100 casas à procura de fugitivos de Mossoró

Policiais que integram a força-tarefa à procura dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró ampliaram a área de buscas, na zona rural de Baraúna (RN), e fizeram uma “devassa” em mais de 120 casas. Os investigadores relataram a possibilidade de que Deibson Nascimento e Rogério Mendonça estejam abrigados em algum imóvel da região.

Devassa é apuração minuciosa de ato criminoso mediante pesquisa e inquirição de testemunhas.

Segundo informações da Polícia, chuvas que atingem o território se tornaram um dos principais obstáculos nas buscas aos fugitivos. As precipitações contribuíram para que fossem apagados os rastros deixados pelos criminosos, o que dificultou a ação de cães farejadores.

A dupla foi vista pela última vez em 3 de março. Na ocasião, os dois invadiram um galpão e agrediram o funcionário do local com um tapa no rosto. Os fugitivos procuraram por comida e celulares. Informações obtidas pela coluna Na Mira dão conta de que um deles está ferido.

O local invadido fica próximo à Reserva Nacional da Furna Feia, onde integrantes da força-tarefa seguem concentrados. O território é rico em cavernas, animais peçonhentos e tem diversas propriedades com cultivo de frutas e legumes.