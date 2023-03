Polícia Federal empossa nova Superintendente Regional no Rio Grande do Norte nesta quarta (15)

Acontece na próxima quarta-feira (15/3) em Natal, a solenidade de posse da nova Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, delegada Larissa Freitas Carlos Perdigão, em substituição ao delegado Luiz Carlos Nóbrega Nelson, removido para Brasília/DF, após um ano e oito meses no cargo.

O ato acontece às 16h e terá lugar no auditório da Superintendência da PF, bairro de Lagoa Nova. Estão sendo convidadas para o evento, autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário, integrantes das Forças Armadas, Ministério Público, Polícias Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, Procuradorias e da OAB, além de representantes da iniciativa privada, órgãos de imprensa, servidores e associações de classe.

Potiguar, a delegada tomou posse na instituição no ano de 2003, em Foz do Iguaçu/PR e atualmente chefiava a Corregedoria da PF, neste estado.

A nova dirigente é pós-graduada em direito penal e processual penal pela Universidade Gama Filho, tem larga experiência profissional, chefiou diferentes delegacias e núcleos da instituição no Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Norte, além de já ter exercido a função de Superintendente da PF neste estado, no ano de 2020.

Larissa Perdigão será a 26ª Superintendente na história e a 2ª mulher a comandar a Polícia Federal em quase 60 anos de atuação do órgão no Rio Grande do Norte.

Fonte: Ascom/PF