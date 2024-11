Polícia Federal atua na segurança do Enem para coibir fraudes

A Polícia Federal participa neste domingo (3/11), junto com outros órgãos de segurança pública, da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A corporação compõe a Operação Integrada de Segurança do Enem, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DIOPI/SENASP/MJSP).

A operação visa garantir a segurança na realização do certame, cabendo à Polícia Federal ações de polícia judiciária e de inteligência para prevenir e reprimir fraudes.

Participaram das ações mais de 750 policiais federais, distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal.

Confira alguns dos dados preliminares relativos à logística e segurança do Enem 2024:

1.753 municípios de aplicação

Cerca de 10 mil locais de prova

10 mil coordenações de aplicação

140 mil salas de prova

Mais de 500 mil colaboradores

Cerca de 58 mil atendimentos especializados

Mais de 78 mil recursos de acessibilidade

Cerca de 9 milhões de provas impressas

18 cadernos de provas diferentes

Mais de 300 milhões de páginas impressas

65 mil malotes de provas

22 mil caixas de materiais administrativos

2,5 mil contêineres desmontáveis leves

60 carretas transportadoras

10,8 mil rotas de transporte

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, por exemplo o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.