Polícia encontrou tornozeleira rompida, arma e até farda da PM com homem preso após morte de policial em Nova Cruz

No momento da prisão do homem que assassinou friamente o policial penal Josinaldo dos Santos Queiroz, em Nova Cruz, a polícia encontrou além da arma que pertencia ao agente, um fardamento da Policia Militar, a tornozeleira eletrônica rompida e ainda outra arma.

Em 2017, ele foi condenado a 37 anos de prisão, por homicídio.

Sobre a prisão

A Polícia Penal prendeu neste domingo (3), por volta das 12h, o homem apontado como responsável por matar o policial penal Josinaldo dos Santos Queiroz, no fim da noite deste sábado (02), em Nova Cruz, no interior potiguar.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP), o suspeito foi encontrado no Barro Preto, Zona Rural do município, e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para ser autuado em flagrante delito.

Com informações Nova Cruz Oficial