Polícia do RN prende trio suspeito de matar homem afogado e levar corpo ao hospital como vítima de morte natural

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu dois homens e uma mulher, nesta quinta-feira (26), suspeitos de matar um jovem de 27 anos afogado em Caicó, na região do Seridó potiguar.

O caso aconteceu no dia 18 de novembro do ano passado, no bairro Alto da Boa Vista.

Segundo a polícia, os próprios suspeitos levaram o corpo de José Rafael Dias Rangel, de 27 anos, ao hospital, como vítima de morte natural.

“No entanto, as investigações apontavam para asfixia mecânica por afogamento. No decorrer das investigações, foram colhidos indícios que evidenciam a participação de três suspeitos na autoria do crime”, informou a Polícia Civil.

A corporação informou que a motivação do crime estava relacionada ao tráfico de drogas, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. As informações são da InterTV Cabugi.

Os policiais civis da 46ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais militares, cumpriram três mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça contra os suspeitos na quinta (26).

Um dos alvos de mandado de prisão temporária também foi preso em flagrante pela suspeita de tráfico de drogas.

Os três detidos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Portal 96FM