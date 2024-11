Polícia desarticula esquema de desvio de verbas e investiga ex servidor

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), através da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (DECCOR), deflagrou, nesta sexta-feira (08), a Operação “Caixa Oculta”. A ação teve como resultado o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, além do bloqueio de bens e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, contra um ex-servidor público que, à época dos fatos, estava cedido a um Fórum localizado no interior do estado.

As investigações indicam que o suspeito teria se utilizado de seu cargo e da confiança conferida aos servidores do Poder Judiciário para desviar, de forma fraudulenta, verbas oriundas de prestações pecuniárias. Entre as práticas irregulares, o investigado oferecia ferramentas ilícitas para a realização dos pagamentos, como o uso do próprio PIX, boletos bancários de contas distintas, cujos valores eram direcionados para sua conta pessoal, além da solicitação indevida de pagamento em espécie. Posteriormente, ele falsificava comprovantes de recebimento, evitando, assim, que os valores fossem depositados nas contas do Poder Judiciário do RN.

A apuração identificou, até o momento, o desvio de valores de prestações pecuniárias em pelo menos 21 ocasiões. Além disso, após sua exoneração, o investigado foi flagrado portando ilegalmente uma arma de fogo durante visita ao fórum. Após o cumprimento das medidas judiciais, ele foi conduzido ao Centro de Monitoramento Eletrônico (CEME), para a instalação da tornozeleira eletrônica.