A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians. Fontes ouvidas pelo g1 e pela TV Diário informaram que o ex-atleta não é visto desde domingo (17), quando foi de carro para um show em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.

O veículo de Marcelinho, que atualmente mora em Arujá, também na Grande São Paulo, foi localizado abandonado nesta segunda-feira (18) em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de SP.

Polícia de SP investiga desaparecimento de Marcelinho Carioca

Ex-jogador de futebol não é visto desde domingo (17), quando foi de carro a show em Itaquera, Zona Leste de SP. Polícia achou veículo em Itaquaquecetuba, na Grande SP, prendeu dois homens e apura se houve sequestro.

Por Kleber Tomaz, Rubens Santos, g1 SP e TV Diário — São Paulo

18/12/2023 11h31 Atualizado há 10 minutos

Polícia investiga desaparecimento de ex-jogador Marcelinho Carioca

A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians. Fontes ouvidas pelo g1 e pela TV Diário informaram que o ex-atleta não é visto desde domingo (17), quando foi de carro para um show em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.

O veículo de Marcelinho, que atualmente mora em Arujá, também na Grande São Paulo, foi localizado abandonado nesta segunda-feira (18) em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de SP.

Participe do canal do g1 no WhatsApp

A polícia prendeu dois homens que estavam perto do carro por suspeita de envolvimento no desaparecimento do ex-jogador. Eles foram levados para a Divisão Antissequestro (DAS), da Polícia Civil.

Procurada para comentar o assunto, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nota para informar que o caso está sendo tratado inicialmente como desaparecimento e localização de veículo (leia abaixo a íntegra da nota). A Divisão Antissequestro foi acionada para auxiliar outras delegacias na investigação porque uma das hipóteses é a de que Marcelinho tenha sido sequestrado.

Segundo policiais, Marcelinho foi a um evento musical no Estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, e sumiu. Até a última atualização desta reportagem, não havia a informação sobre se ele estava sozinho ou acompanhado quando foi visto pela última vez.

O carro de Marcelinho Carioca deverá ser levado para a delegacia de Itaquaquecetuba.

Além das delegacias da capital, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço de Marcelinho. Além de policiais civis, policiais militares também foram mobilizados para ajudar na busca por pistas do possível paradeiro dele.

Quem é Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca foi revelado pelo Flamengo no fim da década de 1980, mas se consagrou como jogador atuando pelo Corinthians, em São Paulo. Além desses clubes, ele passou por outras equipes. Depois de se aposentar, ele se tornou comentarista esportivo e seguiu a vida política. Até janeiro deste ano, exercia o cargo de secretário de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba.