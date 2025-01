Polícia cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubo de veículo em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV/Mossoró), deu cumprimento, nesta segunda-feira (06), a um mandado de prisão contra um homem suspeito de roubo ocorrido no final de setembro de 2024.

De acordo com as investigações, a vítima estava em frente à sua residência, no veículo de uma empresa em que trabalha, quando foi abordada pelo suspeito, que, utilizando uma arma de fogo, anunciou o roubo. Na ação, foram subtraídos o veículo e outros pertences da vítima.

Após diligências investigativas, a equipe policial identificou o suspeito e solicitou a prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O mandado foi cumprido na manhã de hoje.

Além desse crime, o suspeito responde a outros três processos judiciais, sendo dois em Mossoró e um em Angicos.