Polícia cumpre mandado de prisão contra suspeito de integrar facção em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró e da 55ª Delegacia de Polícia (DP) de São Miguel, cumpriram, na manhã desta terça-feira (21), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 23 anos, suspeito de cometer os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido, além de receptação e adulteração de veículo automotor. Os crimes ocorreram na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, a ação teve início durante a “Operação Narke 2”, quando a DENARC de Mossoró, em parceria com a Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), identificou um galpão usado por uma facção criminosa no bairro Vingt Rosado. Durante a operação, foram apreendidos no local 100 munições de fuzil calibre 7,62mm, utilizadas em roubos a banco; três motocicletas roubadas em processo de adulteração; 84 gramas de crack; 150 gramas de maconha; quatro munições calibre .38; oito munições calibre .380; e R$ 5.700 em dinheiro, oriundos de atividades ilícitas.

Ele também é investigado por um triplo homicídio ocorrido na região, crime que teria sido ordenado pela organização criminosa. Após o ocorrido, o suspeito fugiu para a cidade de São Miguel, onde foi localizado e preso durante diligências.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.