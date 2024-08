Polícia conclui inquérito de violência sexual cometido por tio contra sobrinha de 6 anos em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Areia Branca (42ª DP), concluíram nesta segunda-feira 5 o inquérito policial que investigava violência sexual praticada pelo tio contra a própria sobrinha após retorno de uma celebração religiosa na cidade de Areia Branca, região da Costa Branca do RN. O crime aconteceu no dia 5 de maio de 2024 e o homem foi preso em Pernambuco, no dia 8 do mesmo mês.

Após tornar viral um vídeo em que um tio confessava a prática de diversos atos libidinosos contra a sua sobrinha de seis anos, a Polícia Civil instaurou um inquérito e efetuou a prisão do investigado na cidade de Vitória de Santo Antão/PE, em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco.

Agora, o inquérito policial foi finalizado com indiciamento do investigado pelo crime de estupro de vulnerável com causa de aumento de pena por ser tio da vítima, ressaltando que toda a investigação respeitou os direitos da criança vítima de crime sexual, motivo pelo qual teve maior tempo de duração.

O investigado permanece preso na cidade, onde foi capturado e à disposição do Poder Judiciário e Ministério Público para início do processo criminal.