Polícia Civil resgata mais de 30 animais em situação de maus-tratos em Apodi

Policiais civis da 57ª Delegacia de Polícia (DP) de Apodi, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Apodi, resgataram mais de 30 animais em situação de maus-tratos. Entre os resgatados, estavam 29 porcos, quatro cachorros e um burro, todos mantidos em condições desumanas por um homem que foi preso em flagrante na última sexta-feira (19).

A ação teve início após diversas denúncias de que um carroceiro, que coletava lavagem e materiais para reciclagem em uma carroça puxada por um burro, estava negligenciando os cuidados com o animal. O burro, já em estado crítico de esgotamento físico devido à idade e à falta de cuidados, era forçada a transportar peso excessivo, sendo mal alimentado e frequentemente exposta ao sol intenso. Relatos indicam que o animal muitas vezes passava a noite presa à carroça.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o suspeito mantinha um criadouro de suínos em uma construção em ruínas no bairro Bico Torto, na cidade do Apodi. Os porcos eram alimentados apenas com restos de comida colhidos no lixo, e estavam sofrendo de fome e sede. No mesmo local, foram encontrados vários cachorros, dos quais três estavam amarrados a céu aberto, também sem acesso adequado à água e alimentos. Dois dos cães estavam presos junto aos porcos, se alimentando dos mesmos restos de comida estragada.

Com a gravidade da situação constatada, as forças de segurança do município, juntamente com uma equipe do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró, mobilizaram-se para realizar uma perícia no local e resgatar os animais. Os resgatados foram encaminhados a um abrigo, onde receberão os cuidados necessários para sua recuperação.

O responsável pelos maus-tratos foi detido em flagrante pela Polícia Militar. A operação destacou a importância da colaboração entre diferentes órgãos de segurança e instituições para combater a crueldade contra os animais e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.