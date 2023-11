Polícia Civil resgata idoso desaparecido na zona rural de Mossoró

Policiais civis da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), em colaboração com o Grupamento de Busca e Resgate Potiguar, realizaram uma operação de resgate na manhã desta quinta-feira (08) que resultou na localização de um idoso, de 68 anos, que estava desaparecido desde o último dia 05. O homem foi encontrado em uma área de mata na comunidade Mulunguzinho, em Mossoró.

De acordo com informações, o idoso saiu para a mata por volta das 10h da manhã de domingo e não retornou. Preocupados, familiares e populares iniciaram buscas, contando também com a assistência do Corpo de Bombeiros do RN.

Na tarde de terça-feira (07), policiais civis da DIVIPOE, acompanhados pela cadela Zoe, da raça bloodhound, conseguiram rastrear o caminho percorrido pela vítima. Além disso, um drone também auxiliou nas buscas. Hoje, o idoso foi encontrado. Ele estava bastante debilitado e incapaz de andar, sendo imediatamente levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde está passando por avaliação médica.

Esta operação de resgate exemplifica a dedicação e a eficácia das forças de segurança e busca e resgate, que trabalharam em conjunto para garantir o bem-estar da vítima e sua reunião com sua família.