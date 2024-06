Polícia Civil recupera veículo utilizado em assaltos em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró) recuperaram, nesta quinta-feira (20), um veículo que havia sido utilizado em diversos roubos na cidade de Mossoró. Por meio de informações, o carro era conduzido por um motorista de aplicativo que foi rendido por três homens armados, no bairro Abolição, em Mossoró.

Na ocasião, os suspeitos obrigaram o motorista a dirigir o veículo com a intenção de cometer outros roubos pela cidade. Contudo, durante o primeiro roubo, o condutor conseguiu escapar e se esconder em uma residência enquanto os criminosos prosseguiram com os roubos, totalizando cerca de cinco ocorrências junto ao veículo roubado.

Assim que a equipe de policiais foi informada sobre os crimes, os investigadores da DEFUR iniciaram as diligências e conseguiram identificar um dos suspeitos envolvidos nos roubos. O veículo foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Santo Helena, em Mossoró. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender todos os integrantes da associação criminosa responsável pelos roubos.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.