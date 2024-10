Polícia Civil recupera 23 celulares furtados e roubados em Assú

Policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia (DP) de Assú deflagraram, nesta terça-feira (8), a Operação “Cell Back” que visa recuperar celulares que foram furtados ou roubados no São João de Assú. Na ocasião, foram recuperados 23 aparelhos.

De acordo com as investigações, foram subtraídos 130 celulares no evento festivo. Após a realização de diligências, os policias civis da 97ª DP conseguiram localizar e, na sequência, recuperar os celulares na Grande Natal e no Estado do Ceará.

Ao todo, os aparelhos recuperados foram avaliados em aproximadamente R$ 37.000,00. Após a identificação, os celulares serão restituídos aos donos. O processo investigativo seguirá em andamento para poder localizar os demais aparelhos.

As pessoas que estavam com os celulares no decorrer da Operação, foram conduzidas à Delegacia e irão responder pela suspeita da prática do crime de receptação. Os policiais da 97ª DP alertam a população sobre a importância de adquirir aparelhos telefônicos de forma correta e com a nota fiscal. Em casos de roubo/furto, os donos devem informar o número do IMEi (Número identificador único de 15 dígitos) que pode ser obtido pelo comando *#06# no teclado do referido aparelho, na nota fiscal ou na caixa do produto.