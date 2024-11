Polícia Civil realiza operação conjunta e prende suspeito de homicídio na Paraíba

Na manhã desta segunda-feira, 25, policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia (DP) de Alexandria, em parceria com o Grupo Tático Especial (GTE) da Polícia Civil da Paraíba, deflagraram uma operação que resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da Paraíba. A ação teve como objetivo prender dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em 11 de setembro de 2024, na rodovia PB-359, em Santa Cruz (PB).

De acordo com as investigações, os dois homens são apontados como os executores do crime que vitimou Aureliano Ferreira Lacerda, morador de São Francisco (PB). Durante as diligências, as equipes localizaram e prenderam um dos suspeitos, um auxiliar de serviços gerais de 35 anos. O segundo envolvido, irmão do detido, segue foragido e está sendo procurado pelas forças de segurança tanto da Paraíba quanto do Rio Grande do Norte.

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi encontrada em uma das residências investigadas uma arma de fogo, um revólver calibre .38, com seis munições intactas. A operação contou com o apoio das equipes da 79ª DP de Martins, além da 76ª DP de Alexandria. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos necessários, e, posteriormente, transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pau dos Ferros, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população e incentiva o uso do Disque Denúncia, pelo número 181, para informações que possam auxiliar nas investigações.