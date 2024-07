Polícia Civil procura suspeita de roubar R$88 mil de idosa no interior do RN

Policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia (DP) de Pau dos Ferros divulgaram, nesta segunda-feira (15), imagens de uma mulher suspeita de ter roubado R$ 88.000,00 de uma idosa, de 72 anos, no município de Francisco Dantas, localizado na região do Alto Oeste do RN.

As diligências foram iniciadas após a vítima prestar queixa da ação criminosa na 53ª DP. De acordo com as investigações, no dia 13 de junho de 2024, uma mulher pegou o cartão bancário da idosa e, em seguida, realizou as transições bancárias para sacar o dinheiro. Na ocasião, ela teria usado uma documentação falsa para ter acesso ao cartão em uma agência dos Correios.

Além disso, foi constatado também que a mulher não tinha nenhuma proximidade com a vítima. Atualmente, a suspeita encontra-se foragida e por isso os policiais civis divulgaram as imagens para que, com a ajuda da população, ela possa ser localizada.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.