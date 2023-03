Polícia Civil prende traficante em academia em Parnamirim-RN

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), deflagraram na tarde desta quarta-feira (01) uma operação policial repressiva para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Alexandro dos Santos Pinheiro, mais conhecido com “Sandrinho”, de 39 anos. Ele foi preso enquanto treinava musculação em uma academia no município de Parnamirim.

Na residência de “Sandrinho”, foi encontrada uma pistola 9mm municiada, registrada em nome de uma parente que também responde processo criminal, motivo pelo qual ele foi autuado em flagrante delito, além da apreensão de um veículo e uma motocicleta.

Considerado um dos maiores fornecedores de drogas de uma organização criminosa do RN, “Sandrinho” foi preso pela Polícia Militar do RN em fevereiro de 2018 com 150 kg de drogas e armas, sendo liberado na audiência de custódia, onde permaneceu foragido por mais de 02 (dois anos).

Em outubro de 2020, policiais civis da DEICOR, integrados com policiais civis da Polícia Civil de Pernambuco, prenderam “Sandrinho” novamente na cidade de Recife, em Pernambuco. Ele passou 06 (seis) meses preso.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, foi comprovado o envolvimento do suspeito na distribuição de toneladas de drogas para alguns estados da federação, tais como Paraíba, Ceará, Pernambuco e entre outros.

Cunhada do suspeito também é presa em Operação

Durante a operação policial também foi cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor da cunhada de “Sandrinho”. Kuelly Fernandes Monte, de 33 anos, era responsável por recrutar ‘laranjas’ para ceder contas bancárias para que o suspeito movimentasse o dinheiro do tráfico de drogas.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181 ou WhatsApp DEICOR (84) 98135-6796