Polícia Civil prende suspeitos por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC), com apoio da Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE) prenderam, nesta terça-feira (30), dois homens, suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas. Eles foram detidos no bairro Planalto, em Mossoró.

De acordo com o inquérito, um dos suspeitos já vinha sendo investigado, porque estaria vendendo drogas em sua residência. Durante a investigação, foi descoberto que o homem receberia uma remessa de entorpecentes no local de venda.

Os agentes iniciaram a diligência e encontraram um homem em um carro branco que entrou na residência. Foi realizada abordagem e, ao chamarem na porta da frente, os suspeitos tentaram fugir, sendo contidos logo em seguida.

Na casa, foi encontrado um revólver calibre 38 com várias munições, porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro fracionado e celulares.

Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia, onde foram apresentados ao Delegado. Após ouvi-los, ele autuou ambos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficaram à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS