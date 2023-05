Polícia Civil prende suspeito por violência doméstica e familiar em Serra do Mel

PC/ASSECOM

Policiais civis da 43ª Delegacia de Polícia (DP de Serra do Mel) deram cumprimento, nesta terça-feira (30), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Aluízio Barbosa de Oliveira, 51 anos. Ele, suspeito por violência doméstica e familiar contra a mulher, foi preso no município de Serra do Mel e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.