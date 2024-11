Polícia Civil prende suspeito por roubo nos municípios de Itajá e Ipanguaçu

Policiais civis da 98ª Delegacia de Polícia (DP) de Ipanguaçu cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da Comarca de Ipanguaçu, na noite desta sexta-feira (8), contra um homem de 19 anos, pela suspeita da prática do crime de roubo.

A prisão foi realizada no município de Santo Antonio do Alto da Onça. De acordo com as investigações, o homem teria realizado o roubo de um automóvel em Ipanguaçu e de uma motocicleta em Itajá, durante os meses de junho e julho de 2024.

Após a realização de diligências, os policiais civis com o apoio da Polícia Militar identificaram a localização do suspeito e, na sequência, realizaram a prisão.

Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.