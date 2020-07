Polícia Civil prende suspeito por roubo e posse de munições em Mossoró

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró prenderam, nesta terça-feira (14), Ailson Paula de Lucena, 33 anos. A prisão aconteceu no bairro Dom Jaime Câmara, na cidade de Mossoró, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, Ailson Paula é apontado como autor de diversos roubos ocorridos na zona rural de Mossoró. Ele foi preso em sua residência, onde foram encontrados recipientes contendo pólvora e espoletas, bem como munições de espingarda calibre 32.

Ailson Paula foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de posse de munições. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou do WhatsApp da DEFUR Mossoró, no número: (84) 98135-1586.