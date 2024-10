Polícia Civil prende suspeito por invasão de dispositivo e fraude eletrônica; prejuízo é estimado em de R$ 300 mil

Policiais civis da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) identificaram um grupo e prenderam um homem pelos crimes de invasão de dispositivo informático e fraude eletrônica contra uma rede de supermercados de Natal/RN. O grupo é investigado por invadir o sistema da empresa e criar vouchers fraudulentos, resultando em um prejuízo estimado de R$300.000,00. Esse valor foi distribuído em diversas contas utilizadas pelos suspeitos para realizar compras em diferentes unidades da rede. A ação ocorreu nas zonas Norte, Sul e Leste de Natal.

Durante as investigações, as equipes da DRCC coletaram provas que permitiram a identificação dos suspeitos, que foram interceptados no momento em que retiravam itens em uma das lojas. Em uma das abordagens, houve perseguição, e um dos envolvidos foi capturado ao tentar fugir. No total, dez pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento, e diversos celulares e dispositivos eletrônicos foram apreendidos.

Após os procedimentos legais, um dos investigados foi preso em flagrante. Durante a audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva. Outros envolvidos foram identificados como intermediadores ou atuaram apenas como entregadores e não tinham conhecimento do esquema, foram ouvidos e liberados em seguida.