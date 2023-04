Polícia Civil prende suspeito por homicídio em Pau dos Ferros

PC/ASSECOM

Policiais civis da 77ª Delegacia de Polícia (DP de Luís Gomes), em ação conjunta com o Grupo Tático Operacional (Pau dos Ferros), da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), deram cumprimento, neste sábado (01), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Weliton do Nascimento Oliveira. Ele, suspeito por homicídio, foi preso no bairro Manoel Deodato, no município de Pau dos Ferros.

Francisco Weliton estava foragido da Justiça e responde por dois inquéritos policiais: o primeiro em razão do homicídio praticado contra Danilo da Silva Gomes, e o segundo pela tentativa de homicídio cometida contra Rian Vieira Honorato. As investigações prosseguem e indícios apontam que Francisco Weliton integra uma organização criminosa. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.