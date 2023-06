Polícia Civil prende suspeito por homicídio em Grossos

Policiais civis da 44ª Delegacia de Polícia (DP de Tibau), com apoio de equipe da 42ª Delegacia de Polícia (DP de Areia Branca) e da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), deram cumprimento, nesta terça-feira (13), a um mandado de prisão em desfavor de Antônio Webberty de Freitas Morais, 19 anos. Ele, suspeito por homicídio, foi preso no município de Grossos.

Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em desfavor do suspeito. O crime foi praticado no dia 18 de maio de 2023, em Grossos. Antônio Webberty foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.