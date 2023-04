Polícia Civil prende suspeito de furtar telhas de galpão em Areia Branca

PC/ASSECOM

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 42ª Delegacia de Polícia de Areia Branca, prendeu nesta quinta-feira (30) um suspeito de furtar telhas de um galpão de uma salineira no município de Areia Branca, na região da Costa Branca do RN.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h, João Paulo de Souza, de 24 anos, e mais quatro pessoas roubaram 60 peças de telha do tipo “Brasilit”. Os cinco usaram ferramentas manuais e dois veículos de tração animal (carroças). Na delegacia, o suspeito assumiu o furto e preservou os nomes dos outros envolvidos.

Cronologia do caso

A equipe da 42ª DP tomou conhecimento do crime por meio do representante legal da empresa/vítima, que registrou o fato. Imediatamente, a Polícia foi até o local e rastreou o percurso feito pelos criminosos, somando-se a outros meios investigativos que culminou com a localização dos objetos e do suposto autor/infrator. As telhas estavam sendo instaladas numa obra na casa do acusado.

João Paulo foi autuado por furto qualificado e concurso de pessoas, que é quando a ação envolve no mínimo dois participantes. Ele foi preso em flagrante e levado até a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

O suspeito

João Paulo é condenado por crime de tráfico de drogas, fato acontecido em 2022, quando estava em deslocamento de Mossoró para Areia Branca, transportando drogas e foi preso pela PRF.