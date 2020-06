No dia 05 de junho deste ano, Mônica Pereira e seu companheiro, Francisco Canindé de Souza, conhecido como Régis, Boy Régis ou Zé Bedeu, já haviam sido presos em razão de um mandado de prisão temporária, em razão do mesmo crime. Francisco Canindé é apontado nas investigações como chefe de uma facção criminosa com atuação nacional.