Polícia Civil prende policial militar suspeito de fornecer armas para grupo criminoso no interior do RN; arsenal é apreendido

Dando continuidade à “Operação Jus Puniendi”, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, um policial militar, suspeito de fornecer armas para um grupo criminoso envolvido no duplo homicídio da advogada Brenda Oliveira e de Janielson Nunes de Lima, foi preso na manhã desta terça-feira (30), no município de Nísia Floresta, na Grande Natal. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

A operação investiga os assassinatos da advogada Brenda Oliveira, de 26 anos, e de Janielson Nunes de Lima, de 25, conhecido também como “Gordinho da Batata”. Os dois foram executados dentro de um carro, no centro da cidade de Santo Antônio/RN, no dia 30 de janeiro de 2024.