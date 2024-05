Polícia Civil prende padrasto condenado por estupro em Parnamirim

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA/Natal), com o apoio da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Parnamirim (DPCA/Parnamirim), deram cumprimento, nesta segunda (20), a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem, de 43 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi detido no bairro Passagem de Areia, em Parnamirim.

De acordo com as investigações, o suspeito havia cometido o crime de estupro de vulnerável por três anos contra sua enteada, que na época tinha apenas oito anos de idade. Além do crime contra a enteada, o homem, que é professor, foi investigado por assediar e importunar alunas, que também eram menores de idade.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim. O suspeito foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão faz parte da “Operação Caminhos Seguros”, deflagrada em âmbito nacional para combater os crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.