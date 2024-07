Polícia Civil prende mulheres por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (24), duas mulheres responsáveis pela venda de pedras de “crack”, no bairro Santo Antônio, na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, as suspeitas escondiam os entorpecentes na boca, dificultando a detecção durante abordagens policiais. A partir das diligências, a polícia conseguiu filmar diversas transações de venda, resultando na apreensão de uma pedra de crack já em posse de um dos usuários compradores. Os policiais também conseguiram apurar que as suspeitas estavam atuando nesse esquema há pelo menos três meses, utilizando esse método para evitar a captura.

As investigações também revelaram que as mulheres intensificaram suas atividades de tráfico de drogas após a morte de três de seus familiares, todos com passagens criminais, que foram vítimas de homicídios em uma guerra de facções.

As duas suspeitas foram conduzidas à delegacia e autuadas por tráfico de drogas e em seguida encaminhadas ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.