Polícia Civil prende mulher suspeita de tráfico de drogas em Umarizal

Policiais civis da 73ª Delegacia de Polícia (DP) de Umarizal cumpriram, na manhã desta quinta-feira (17), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de associação ao tráfico de drogas, no município de Umarizal, interior do RN.

Durante as investigações, foi comprovado que a suspeita era responsável pelo recebimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, que era realizado por seu companheiro, já preso pelo mesmo crime.

Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.