Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP de Areia Branca) deram cumprimento, nesta quarta-feira (26), a um mandado de busca e apreensão e a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Maria da Gloria Silva, 45 anos, também conhecida como “Glorinha”. Ela, suspeita por tráfico de drogas, foi presa no município de Areia Branca.

Denúncias apontavam que Maria da Gloria traficava drogas em sua residência, localizada no Beco do Macedo. A investigação foi iniciada e, durante as diligências, foram encontrados e apreendidos: aparelhos celulares, tablets e um pendrive, os quais serão analisados pela polícia.

Maria da Glória foi encaminhada para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Deram apoio ao cumprimento dos mandados equipes da 39ª Delegacia de Polícia (DP de Mossoró), da 56ª Delegacia de Polícia (DP de Portalegre), da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), e da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.